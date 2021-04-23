Рискнул жизнью: в Индии мужчина спас ребенка из-под поезда в последний момент – видео
Работник индийской железной дороги Маюр Шелке рискнул жизнью, чтобы спасти 6-летнего мальчика, который упал на рельсы. До столкновения с поездом оставались считанные секунды.
Источник:Министерство железнодорожных путей Индии
Рядом с ребенком была его мама – она имеет недостатки зрения. Женщина не могла самостоятельно вытащить сына, поэтому начала кричать, умоляя о помощи.
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Шелке услышал ее крик и бросился к ребенку. Он успел спасти мальчика буквально за мгновение до того, как приехал поезд. Вероятно, он бы не смог вовремя затормозить.
Я увидел, что на платформе не было никого, кто бы мог спасти ребенка. Мальчик был в опасности. Нужно было что-то делать,
– пояснил Шелке.
Работник железной дороги добавил, что несколько заколебался относительно своих намерений, когда увидел, как приближается поезд. Ведь понимал, что рискует своей жизнью.
"Но я решил, если спасу его, произойдет что-то хорошее. Поэтому побежал к ребенку, спас его и сам не пострадал. Я горжусь собой", – отметил он.
Впечатляющее видео спасения ребенка в Индии: смотрите видео
Этот героический поступок не остался без внимания властей. Министр железнодорожных путей Пиюш Гойал объявил, что за свое мужество Шелке получит вознаграждение – 50 000 рупий (около 18 625 гривен).
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