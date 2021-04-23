Працівник індійської залізниці Маюр Шелке ризикнув життям, аби врятувати 6-річного хлопчика, який упав на колію. До зіткнення з потягом залишалися лічені секунди.

Поруч з дитиною була її мама – вона має вади зору. Жінка не могла самотужки витягнути сина, тож почала кричати, благаючи про допомогу.

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Шелке почув її крик та кинувся до дитини. Він встиг врятувати хлопчика буквально за мить до того, як приїхав потяг. Ймовірно, він би не зміг вчасно загальмувати.

Я побачив, що на платформі не було нікого, хто б міг врятувати дитину. Хлопчик був у небезпеці. Потрібно було щось робити,

– пояснив Шелке.

Працівник залізниці додав, що дещо завагався щодо своїх намірів, коли побачив, як наближається потяг. Адже розумів, що ризикує своїм життям.

"Але я вирішив, якщо врятую його, станеться щось хороше. Тож побіг до дитини, врятував її й сам не постраждав. Я горджуся собою", – зазначив він.

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Цей героїчний вчинок не залишився без уваги влади. Міністр залізничних шляхів Піюш Гойал оголосив, що за свою мужність Шелке отримає винагороду – 50 000 рупій (близько 18 625 гривень).