С рельсов сошли сразу 12 вагонов поезда. Всю ночь спасатели вытаскивали пассажиров из металлической ловушки, во время этого они обнаружили и тела погибших.
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Три вагона перевернулись
Три вагона поезда перевернулись полностью. В министерстве железной дороги Индии проинформировали о, по меньшей мере 45 пострадавших. Всех доставили в больницу.
В ведомстве говорят, что спасательные работы уже были завершены. Пути расчистили и готовы восстановить железнодорожное сообщение в регионе.
Причина аварии – неизвестна
Официально причину аварии пока не сообщили, сейчас проводятся расследования. В правительстве пообещали финансовую компенсацию всем семьям погибших и пострадавших.
Смотрите видео с места аварии поезда в Индии:
Что известно об авариях на железной дороге в Индии:
- Железнодорожная сеть в Индии – огромная, но очень устаревшая.
- Каждый день обслуживают 9 тысяч пассажирских поездов.
- Ежедневно железной дорогой пользуются 23 миллиона пассажиров.
- В 2016 году в катастрофе на железной дороге погибли 127 человек – тогда 14 вагонов сошли с рельсов.