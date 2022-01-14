С рельсов сошли сразу 12 вагонов поезда. Всю ночь спасатели вытаскивали пассажиров из металлической ловушки, во время этого они обнаружили и тела погибших.

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Три вагона перевернулись

Три вагона поезда перевернулись полностью. В министерстве железной дороги Индии проинформировали о, по меньшей мере 45 пострадавших. Всех доставили в больницу.

В ведомстве говорят, что спасательные работы уже были завершены. Пути расчистили и готовы восстановить железнодорожное сообщение в регионе.

Причина аварии – неизвестна

Официально причину аварии пока не сообщили, сейчас проводятся расследования. В правительстве пообещали финансовую компенсацию всем семьям погибших и пострадавших.

Смотрите видео с места аварии поезда в Индии:

Что известно об авариях на железной дороге в Индии: