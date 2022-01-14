З рейок зійшли одразу 12 вагонів потяга. Всю ніч рятувальники витягали пасажирів з металевої пастки, під час цього вони знайшли і тіла загиблих.
Раніше На півночі Ізраїлю розбився військовий вертоліт, є загиблі
Три вагони перекинулись
Три вагони потяга перекинулись повністю. У міністерстві залізниці Індії проінформували про щонайменше 45 постраждалих осіб. Усіх доправили до лікарні.
У відомстві кажуть, що рятувальні роботи вже були завершені. Колію розчистили і готові відновити залізничне сполучення в регіоні.
Причина аварії – наразі невідома
Офіційно причину аварії поки не повідомили, наразі проводять розслідування. В уряді пообіцяли фінансову компенсацію всім сім'ям загиблих і постраждалих.
Дивіться відео з місця аварії потяга в Індії:
Що відомо про аварії на залізниці в Індії:
- Залізнична мережа в Індії – велетенська, проте дуже застаріла.
- Щодня обслуговують 9 тисяч пасажирських потягів.
- Кожного дня залізницею користуються 23 мільйони пасажирів.
- У 2016 році у катастрофі на залізниці загинули 127 людей – тоді 14 вагонів зійшли з рейок.