Катастрофа сталась пізно ввечері 3 січня. За інформацією ЗМІ, на борту був ще один військовий.
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Ще один військовий був травмований
Він отримав травми середньої важкості, його стан медики оцінюють як стабільний. У ЦАХАЛі кажуть, що вертоліт упав у воду, поблизу узбережжя. Вогонь побачили місцеві мешканці з берега, отож одразу повідомили про авіатрощу.
Рятувальники досить швидко витягли екіпаж з води, проте врятувати двох пілотів не вдалось. Військовий, який перебуває у лікарні, був патрульним.
Гелікоптер розбився через годину після зльоту
З аеродрому гелікоптер вилетів близько 20:00, а вже через годину розбився. Перед падінням, кажуть очевидці, він летів на дуже малій висоті.
Обставини та причини трагедії встановлюють, проводиться розслідування. Наразі всі польоти гелікоптерів такого типу в Ізраїлі призупинили.
Вертоліт упав у воду / Фото Times of Israel
Коротко про останні авіатрощі у світі:
- У російській Удмуртії 27 грудня впав вертоліт. На борту було двоє людей, їм довелось 9 годин чекати на допомогу.
- У грудня гелікоптер з міністром Мадагаскару упав у море. Чиновник вижив та плив протягом 12 годин.
- У США вертоліт упав прямо на швидкісну трасу. У трагедії загинув пілот повітряного судна.