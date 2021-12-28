Трагедія сталась ввечері 27 грудня. Літак Learjet мав приземлитись на місцевому аеродромі, проте розбився близько 19:00.

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Тих, хто вижив, у катастрофі немає

На місце трагедії прибули пожежники, проте тих, хто вижив, вони не знайшли. Кількість жертв поки офіційно не повідомляють, проте відомо, що літак розрахований на 10 місць.

На землі постраждалих внаслідок авіатрощі не було. Через падіння повітряного судна у 2 тисяч місцевих абонентів вимкнуло електроенергію. Також літак зачепив один з будинків і він зазнав пошкоджень.

Дим від палаючого літака помітили у пожежній частині

Вогняну кулю та дим від літака, що палав, помітили самі рятувальники у місцевій пожежній частині. Метеорологи кажуть, що в час катастрофи падав дощ та на передгір'ях були значні пориви вітру. Видимість сильно впала.

Дивіться моторошне відео з місця падіння літака:

Дивіться фото з місця катастрофи / Фото зі ЗМІ:

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