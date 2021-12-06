72-річний пілот літака прямував із Франції до Нижньої Саксонії. Проте через значні проблеми з двигуном він був змушений здійснити екстрену посадку на автомагістралі A62 у Рейнланд-Пфальці.
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Одразу після приземлення на літак наїхала фура
Сідати довелось прямо на міст, по якому в цей час їхали автомобілі. Одразу після приземлення на літак наїхала фура. Після удару його протягнуло ще кілька метрів.
Пілот отримав травми, його доправили до лікарні. Водій вантажівки не постраждав. Відчули на собі наслідки аварії інші водії, адже рух на цій ділянці перекрили одразу на 6 годин.
Дивіться відео з місця незвичайного зіткнення:
Коротко про останні інциденти з літаками:
- Російські ЗМІ повідомили, що борт російського "Аерофлоту" ледь не зіткнувся з літаком повітряних сил США біля окупованого Криму. Проте у Москві ці дані не підтвердили.
- Ще один незвичайний інцидент, який ледь не призвів до катастрофи, теж стався у Росії. Там лайнер з 189 пасажирами на борту обледенів у повітрі.
- У Латвії через снігопад літак, на борту якого був міністр закордонних справ з'їхав зі злітної смуги. На щастя, постраждалих нема.