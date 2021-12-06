72-летний пилот самолета направлялся из Франции в Нижнюю Саксонию. Однако из-за значительных проблем с двигателем он был вынужден совершить экстренную посадку на автомагистрали A62 в Рейнланд-Пфальце.

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Сразу после приземления на самолет наехала фура

Садиться пришлось прямо на мост, по которому в это время ехали автомобили. Сразу после приземления на самолет наехала фура. После удара его протянуло еще несколько метров.

Пилот получил травмы, его доставили в больницу. Водитель грузовика не пострадал. Ощутили на себе последствия аварии другие водители, так как движение на этом участке перекрыли сразу на 6 часов.

Смотрите видео с места необычного столкновения:

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