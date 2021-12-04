За інформацією російських ЗМІ, в цей час в небі був літак Тель-Авів – Москва компанії Airbus. У Росавіації ситуацію відмовились коментувати.

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Літак Airbus ледве зміг уникнути зіткнення з військовим літаком США

Цивільний літак із Тель-Авіва змушений був змінювати курс над Чорним морем, щоб уникнути небезпечного зближення з іноземним літаком-розвідником,

– мовиться у повідомленні.

Видання, з посиланням на джерело в авіадиспетчерських службах, повідомило – 3 грудня один із двох літаків-розвідників над Чорним морем хаотично перетинав встановлені траси цивільної авіації та наблизився до пасажирського літака компанії Airbus.

Джерело повідомило, що: "Екіпаж повідомив про спрацювання сигналізації через небезпечне зближення. Між літаками по вертикалі було менш як 20 метрів. Диспетчери дали команду цивільному літаку знизитися на 500 метрів і зайняти безпечніший ешелон".

Інше російське видання повідомило, що:

"літак США радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Rivet Joint змусив змінити курс цивільний борт Airbus A330, що летів над Чорним морем з Тель-Авіва у Москву;

за інформацією порталів Flightradar24 і Radarbox, що відстежують польоти, інцидент стався напередодні близько 10:00 за московським часом, приблизно в 42 – 44 градусах північної широти і 37 – 39 градусах східної довготи".

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