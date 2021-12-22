Міністр разом зі співробітником служби безпеки летіли, щоб оглянути місце корабельної аварії на північному сході країни. Там загинуло щонайменше 64 людини, а 20 – зникли безвісти.

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Гелікоптер із Гелле розбився

Гелле розповів, що його гелікоптер упав через сильні пориви вітру. Йому довелось плисти з 7:30 вечора до 7:30 наступного ранку, поки він дістався до портового міста Махамбо. Міністр запевняє, що травм не має, але каже, що дуже змерз.

Я просто хочу, щоб ви показали це відео моїй родині, моїм колегам, членам уряду. Я живий і здоровий,

– сказав Гелле

Міністр констатував, що помирати йому не час.

Як міністру вдалось плисти аж 12 годин

Начальник поліції Зафісамбатра Равоаві розповів, що Гелле використовував одне з сидінь гелікоптера, аби було легше плисти. За його словами, міністр завжди мав чудову витривалість у спорті. Равоаві каже, що Гелле ніби 30-річний, хоча йому вже 57 років.

"Він має сталеві нерви", – додав начальник поліції.

До речі, співробітник служби безпеки, який подорожував з Гелле на гелікоптері, також вижив.