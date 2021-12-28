Вертоліт знайшли вже ввечері. Він був неподалік села Азіно Зав'яловького району.
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Вертоліт належав казанському підприємцю. Він облітав та здійснив жорстку посадку.
Люди 9 годин чекали на допомогу
На борту перебували пілот Дамір Гафуров та його пасажир Ілля Хромов. Через годину після аварії пілот зв'язався з рятувальниками. Він назвав приблизне місце аварії та наголосив, що їм важко дихати та дуже холодно.
Давайте шустріше, замерзли,
– сказав Гафуров.
Крім того, Гафуров встиг розповісти деталі аварії. Пілот зазначив, що у польоті вертоліт почав обертати і він спробував вирівняти машину
Пілот помер на руках у рятувальників
Коли рятувальники знайшли вертоліт, двоє людей були ще живі. Однак, як тільки Гафурова передали медикам, той помер. Пасажиру надають необхідну допомогу.
Загалом у рятувальній операції взяли участь близько 300 людей. Залучили також 81 одиницю техніки.