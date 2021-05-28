Это происходит в городе Коимбатур в штате Тамил Наду на юге страны. Храм, в котором поклоняются божеству вируса, пока закрыт для посетителей.
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Местные священники отдают дань статуям богини. Одна из них сделана из сандалового дерева, а другая – из камня. Рядом, в частности, оставляют пищу.
А также – поют молитвы, призывая положить конец пандемии коронавируса COVID-19, и омывают идолов водой с куркумой и молоком.
Мы поклоняемся вирусу в виде богини и ежедневно молимся, чтобы уменьшить последствия этой болезни,
– пояснили в храме.
И добавили, что даже врачи не могут справиться с масштабами ситуации, поэтому люди обращаются к высшим силам. Ранее в Индии уже были храмы для больных оспой и чумой.
В Индии поклоняются богине коронавируса: смотрите видео
Заметим, что местные священники намерены продолжать свои молитвы "Корона Дэви" еще в течение не менее 7 недель.
Коронавирус в Индии: актуальная информация
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