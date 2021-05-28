Это происходит в городе Коимбатур в штате Тамил Наду на юге страны. Храм, в котором поклоняются божеству вируса, пока закрыт для посетителей.

Читайте также Поженились в воздухе: пара устроила свадьбу в самолете, чтобы избежать карантинных ограничений

Местные священники отдают дань статуям богини. Одна из них сделана из сандалового дерева, а другая – из камня. Рядом, в частности, оставляют пищу.

А также – поют молитвы, призывая положить конец пандемии коронавируса COVID-19, и омывают идолов водой с куркумой и молоком.

Мы поклоняемся вирусу в виде богини и ежедневно молимся, чтобы уменьшить последствия этой болезни,

– пояснили в храме.

И добавили, что даже врачи не могут справиться с масштабами ситуации, поэтому люди обращаются к высшим силам. Ранее в Индии уже были храмы для больных оспой и чумой.

В Индии поклоняются богине коронавируса: смотрите видео​

Заметим, что местные священники намерены продолжать свои молитвы "Корона Дэви" еще в течение не менее 7 недель.

Коронавирус в Индии: актуальная информация