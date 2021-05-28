Це відбувається у місті Коїмбатур у штаті Таміл Наду, що на півдні країни. Храм, у якому поклоняються божеству-вірусу, наразі закритий для відвідувачів.

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Місцеві священники віддають шану статуям богині. Одна з них зроблена з сандалового дерева, а інша – з каменю. Поруч, зокрема, залишають їжу.

А також – співають молитви, закликаючи покласти край пандемії коронавірусу COVID-19, й омивають ідолів водою з куркумою і молоком.

Ми поклоняємось вірусу у вигляді богині й щодня молимося до неї, аби зменшити наслідки цієї хвороби,

– пояснили у храмі.

Й додали, що навіть лікарі не можуть впоратися з масштабами ситуації, тож люди звертаються до вищих сил. Раніше в Індії вже були храми для хворих віспою та чумою.

В Індії поклоняються богині коронавірусу: дивіться відео



Зауважимо, що місцеві священники мають намір продовжувати свої молитви до "Корона Деві" ще протягом щонайменше 7 тижнів.

Коронавірус в Індії: актуальна інформація