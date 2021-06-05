Количество новых зараженных в Дели уменьшилось. Главный министр города Арвинда Кеджривала заявил, что локдаун в индийской столице продлится, однако некоторые ограничения отменят.
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Что изменится в жизни столицы
- Разрешат работу рынков и торговых центров. Они будут открываться по очереди в четные и нечетные дни.
- Возобновит работу метро (с 50% пропускной способности).
COVID-19 в Индии: самое главное
- Ситуация с коронавирусом в Индии стремительно ухудшилась весной 2021 года. Количество летальных исходов среди зараженных в некоторые дни достигало более 4 тысяч. Это привело не только к коллапсу в медицинской системе, но и сбою в работе местных крематориев.
- Заключенные даже попросили власти Индии отменить условно-досрочное освобождение. Люди боятся выходить на свободу из-за катастрофической ситуации с коронавирусом.
- Кроме COVID-19, в Индии фиксируют вспышку "черного грибка".
- По состоянию на конец мая индийский штамм коронавируса обнаружили на по меньшей мере 53 территориях. В частности, в Кении, Бразилии, Гане и Курачао, Зимбабве, Финляндии.