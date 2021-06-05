Кількість нових заражених у Делі зменшилася. Головний міністр міста Арвінда Кеджрівала заявив, що локдаун в індійській столиці триватиме, однак деякі обмеження скасують.

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Що зміниться у житті столиці

Дозволять роботу ринків і торгових центрів. Вони відкриватимуться по черзі у парні та непарні дні.

Відновить роботу метро (з 50% пропускної спроможності).

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