Кількість нових заражених у Делі зменшилася. Головний міністр міста Арвінда Кеджрівала заявив, що локдаун в індійській столиці триватиме, однак деякі обмеження скасують.
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Що зміниться у житті столиці
- Дозволять роботу ринків і торгових центрів. Вони відкриватимуться по черзі у парні та непарні дні.
- Відновить роботу метро (з 50% пропускної спроможності).
COVID-19 в Індії: найголовніше
- Ситуація з коронавірусом в Індії стрімко погіршилася навесні 2021 року. Кількість летальних випадків серед заражених у деякі дні сягала понад 4 тисячі. Це призвело не лише до колапсу у медичній системі, але й збою у роботі місцевих крематоріїв.
- Ув'язнені навіть попросили владу Індії скасувати умовно-дострокове звільнення. Люди бояться виходити на волю через катастрофічну ситуацію з коронавірусом.
- Окрім COVID-19, в Індії фіксують спалах "чорного грибка".
- Станом на кінець травня індійський штам коронавірусу виявили на щонайменше 53 територіях. Зокрема, у Кенії, Бразилії, Гані та Курачао, Зімбабве, Фінляндії.