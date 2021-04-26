Слишком много смертей: в Индии тела жертв коронавируса сжигают под открытым небом – фото
Индия 5 дней подряд бьет мировые рекорды по распространению коронавируса: новые случаи измеряют тремя сотнями тысяч, а количество смертей превышает более чем две тысячи. Впрочем, журналисты бьют тревогу и отмечают: власть скрывает истинные цифры, а реальность еще хуже.
Источник:BBC
Ситуация с коронавирусом стала катастрофической в Индии в конце апреля. Страна уже обратилась к мировому сообществу за помощью.
Важно Индию накрыло мощной волной COVID-19: ЕС и Великобритания уже пообещали помощь
Крематории в Индии переполнены
Сегодня страна подтвердила более 186 тысяч смертей и 16 миллионов случаев коронавируса. При этом 3 миллиона обнаружили только за последние две недели. Пятый день подряд страна бьет мировые рекорды ежедневных новых случаев.
В Нью-Дели каждые 4 минуты один человек умирает от COVID-19.
СМИ в разных городах отмечают: ситуация на самом деле еще хуже, чем официальные данные. По их подсчетам, количество смертей в некоторых городах в десять раз превышает количество сообщений.
За последние две недели количество новых случаев возросло на 3 миллиона / Фото ЕРА
Ужас и безысходность ситуации видны по фото, которые делают в крематориях по всей стране. Родные часами ждут, чтобы исполнить похоронные обряды, а густой дым не сходит с территорий крематориев.
Тела начали сжигать прямо на открытых территориях, делая небольшие отступления между очагами в 2 – 3 метра.
Сжигание и захоронение тел умерших от коронавируса в Индии / Фото ЕРА, АР
За прошедшие сутки в Индии зафиксировали более 319 тысяч новых случаев COVID-19. Умерли 2 764 человека. Сейчас страна занимает второе место после США по общему количеству случаев коронавируса.
Индия ждет помощи и прекращает поставку вакцин
- ЕС, Великобритания и США уже пообещали помочь Индии.
- Речь идет как о врачебном персонале, оборудовании, так и о дополнительных партиях вакцин.
- Между тем сама Индия временно прекратила поставлять препарат Covishield (AstraZeneca) в Украину.
- Если ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, Минздрав ожидает, что в течение апреля-мая поставки возобновятся.
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