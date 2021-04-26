Индия 5 дней подряд бьет мировые рекорды по распространению коронавируса: новые случаи измеряют тремя сотнями тысяч, а количество смертей превышает более чем две тысячи. Впрочем, журналисты бьют тревогу и отмечают: власть скрывает истинные цифры, а реальность еще хуже.

Ситуация с коронавирусом стала катастрофической в ​​Индии в конце апреля. Страна уже обратилась к мировому сообществу за помощью.

Важно Индию накрыло мощной волной COVID-19: ЕС и Великобритания уже пообещали помощь

Крематории в Индии переполнены

Сегодня страна подтвердила более 186 тысяч смертей и 16 миллионов случаев коронавируса. При этом 3 миллиона обнаружили только за последние две недели. Пятый день подряд страна бьет мировые рекорды ежедневных новых случаев.

В Нью-Дели каждые 4 минуты один человек умирает от COVID-19.

СМИ в разных городах отмечают: ситуация на самом деле еще хуже, чем официальные данные. По их подсчетам, количество смертей в некоторых городах в десять раз превышает количество сообщений.



За последние две недели количество новых случаев возросло на 3 миллиона / Фото ЕРА

Ужас и безысходность ситуации видны по фото, которые делают в крематориях по всей стране. Родные часами ждут, чтобы исполнить похоронные обряды, а густой дым не сходит с территорий крематориев.

Тела начали сжигать прямо на открытых территориях, делая небольшие отступления между очагами в 2 – 3 метра.

Сжигание и захоронение тел умерших от коронавируса в Индии / Фото ЕРА, АР