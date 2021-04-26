Індія 5 днів поспіль б'є світові рекорди з поширення коронавірусу: нові випадки вимірюють трьома сотнями тисяч, а кількість смертей перевищує понад дві тисячі. Втім, журналісти б'ють на сполох і зазначають: влада приховує справжні цифри, а реальність ще гірша.

Ситуація з коронавірусом стала катастрофічною в Індії наприкінці квітня. Країна вже звернулася до світової спільноти по допомогу.

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Крематорії в Індії переповнені

На сьогодні країна підтвердила понад 186 тисяч смертей та 16 мільйонів випадків коронавірусу. При тому 3 мільйони виявили лише за останні два тижні. П1ятий день поспіль країна б'є світові рекорди щоденних нових випадків.

У Нью-Делі кожні 4 хвилин одна людина помирає від COVID-19.

ЗМІ у різних містах зазначають: ситуація насправді ще гірша, ніж офіційні дані. За їхніми підрахунками, кількість смертностей у деяких містах удесятеро перевищує кількість повідомлень.



За останні два тижні кількість нових випадків зросла на 3 мільйони / Фото ЕРА

Жахливість і безвихідь ситуації видно з фото, які роблять у крематоріях по всій країні. Рідні годинами чекають, щоб виконати похоронні обряди, а густий дим не сходить із територій крематоріїв.

Тіла почали спалювати просто на відкритих територіях, роблячи невеликі відступи між вогнищами у 2 – 3 метри.



Спалювання і захоронення тіл померлих від коронавірусу в Індії / Фото ЕРА, АР