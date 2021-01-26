Правительство Индии ввело ежегодный факультативный экзамен по дисциплине "Наука о коровах". Первое тестирование состоится 25 февраля в онлайн-формате.

Источник: Vice

Принять участие в экзамене приглашают всех школьников и студентов страны, а также людей, желающих проверить свои знания о коровах. Об этом сообщили представители агентства по защите крупного рогатого скота Rashtriya Kamdhenu Aayog, которое основали при министерстве животноводства Индии.

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Какие вопросы в тесте на знание коров

Экзаменационный тест состоит из 100 вопросов. Он доступен на 12-ти региональных языках. Тестирование будут проводить по 4 категориям по уровню образования.

Агентство также опубликовало 54-страничную методичку. В ней нашли утверждения, не имеющие научных доказательств. Например, материал содержит сведения вроде "молоко коров индийских пород содержит частицы золота" или "землетрясения происходят из-за убоя коров".

После того, как об этом написали СМИ, министерство обновило документ. Однако и на этот раз не обошлось без непроверенной информации. Например, теперь в справочном материале утверждают, что индийские коровы "поглощают солнечную энергию с помощью бугров", а их навоз лучше другого, потому что он "является антисептиком и имеет профилактические свойства".

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Реакция чиновников на тест

Чиновники министерства уверяют, что тест призван лишь заинтересовать людей коровами. В то же время оппозиционеры отмечают, что с помощью экзамена националистическое правительство страны якобы хочет "политизировать священное животное".

Обратите внимание! В индуизме корову почитают как священное животное. Употребление говядины и убой коров запрещены. 19 штатов Индии запретили убой и экспорт коров.