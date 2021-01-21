В Индии загорелось здание крупнейшего производителя вакцины от COVID-19: что известно
В Индии в здании крупнейшего производителя вакцины от коронавируса возник пожар, из-за которого погибли несколько человек. Это произошло в Индийском институте сыворотки.
Пламя не задело линию производства препаратов для прививки от COVID-19. Об этом сообщает Associated Press.
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По данным издания India Today, в настоящее время известно о 5 погибших людях в результате пожара. Для тушения пламени задействовали 10 бригад спасателей. Огонь уже удалось локализовать.
Индийский институт производит вакцины, которые разработала британская фармакологическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет.
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По некоторым данным, пожар вспыхнул в помещении, которое сейчас строят. Впрочем, производство вакцин из-за пламени не пострадало.
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