В Индии в здании крупнейшего производителя вакцины от коронавируса возник пожар, из-за которого погибли несколько человек. Это произошло в Индийском институте сыворотки.

Пламя не задело линию производства препаратов для прививки от COVID-19. Об этом сообщает Associated Press.

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По данным издания India Today, в настоящее время известно о 5 погибших людях в результате пожара. Для тушения пламени задействовали 10 бригад спасателей. Огонь уже удалось локализовать.

Индийский институт производит вакцины, которые разработала британская фармакологическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет.

Обратите внимание! Индийский регулятор лекарственных средств рекомендует для использования вакцину против COVID-19 компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Кроме этого, в Индии одобрили еще одну вакцину против коронавируса местного производства под названием COVAXIN.

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По некоторым данным, пожар вспыхнул в помещении, которое сейчас строят. Впрочем, производство вакцин из-за пламени не пострадало.