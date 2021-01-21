В Індії у будівлі найбільшого виробника вакцини від коронавірусу виникла пожежа. Зокрема, це сталося в Індійському інституті сироватки.

Полум'я не зачепило лінію виробництва препаратів для щеплення від COVID-19. Про це повідомляє Associated Press.

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Індійський інститут виробляє вакцини, які розробила британська фармакологічна компанія AstraZeneca та Оксфордський університет.

Зверніть увагу! Індійський регулятор лікарських засобів рекомендує для використання вакцину проти COVID-19 компанії AstraZeneca та Оксфордського університету. Окрім цього, в Індії схвалили ще одну вакцину проти коронавірусу місцевого виробництва під назвою COVAXIN.

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За деякими даними, пожежа спалахнула в приміщенні, яке наразі будують. Втім, виробництво вакцин через полум'я не постраждало.