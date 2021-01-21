В Індії загорілася будівля найбільшого виробника вакцини від COVID-19: що відомо
В Індії у будівлі найбільшого виробника вакцини від коронавірусу виникла пожежа. Зокрема, це сталося в Індійському інституті сироватки.
Полум'я не зачепило лінію виробництва препаратів для щеплення від COVID-19. Про це повідомляє Associated Press.
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Індійський інститут виробляє вакцини, які розробила британська фармакологічна компанія AstraZeneca та Оксфордський університет.
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За деякими даними, пожежа спалахнула в приміщенні, яке наразі будують. Втім, виробництво вакцин через полум'я не постраждало.
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