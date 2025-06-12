Неподалеку от места аварии находится аэропорт, куда, вероятно хотел сесть самолет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

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В Индии самолет упал на жилой район

В Индии разбился пассажирский самолет, он упал прямо на жилой район недалеко от аэропорта. На борту было более 240 человек.

В Air India подтвердили катастрофу. Самолет Boeing 787-8 Dreamliner выполнял рейс Ахмабад-Лондон.

В сети распространяются видео с места авиакатастрофы и даже видео самого момента аварии.

Момент падения самолета в Индии: смотрите видео

Самолет в Индии упал прямо на жилой район: смотрите видео

Место крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner в Индии: смотрите видео

"Сейчас мы выясняем детали и поделимся дальнейшими обновлениями как можно скорее на нашем веб-сайте и на нашем X", – отметили в Air India.