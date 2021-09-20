Сейчас продолжаются переговоры между работниками МВД страны и заинтересованными сторонами. Выясняют даты и условия относительно въезда туристов.

К теме 22 миллиона вакцинаций за день: в Индии рекордом поздравили премьера с днем рождения

Индия планирует открыть границы для туристов

Руководители МВД Индии обсуждают со всеми заинтересованными сторонами вероятную дату и условия открытия страны для иностранных туристов.

Первым 5 тысячам туристов могут вручить бесплатные визы в попытке возродить секторы туризма, гостеприимства и авиации, которые пострадали от пандемии COVID-19 с марта 2020 года, когда было объявлено о национальном локдауне,

– говорится в сообщении.

Более того, чиновники ожидают, что такие бесплатные визы будут стимулировать туризм.

Кратко о ситуации с коронавирусом в Индии