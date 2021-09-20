Наразі тривають перемовини між працівниками МВС країни та зацікавленими сторонами. З'ясовують дати та умови щодо в'їзду туристів.

До теми 22 мільйони вакцинацій за день: в Індії рекордом привітали прем'єра з днем народження

Індія планує відкрити кордони для туристів

Керівники МВС Індії обговорюють з усіма зацікавленими сторонами ймовірну дату та умови відкриття країни для іноземних туристів.

Першим 5 тисячам туристів можуть вручити безплатні візи в спробі відродити сектори туризму, гостинності та авіації, які постраждали від пандемії COVID-19 з березня 2020 року, коли було оголошено про національний локдаун,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, чиновники очікують, що такі безплатні візи стимулюватимуть туризм.

Коротко про ситуацію з коронавірусом в Індії