Наразі тривають перемовини між працівниками МВС країни та зацікавленими сторонами. З'ясовують дати та умови щодо в'їзду туристів.
До теми 22 мільйони вакцинацій за день: в Індії рекордом привітали прем'єра з днем народження
Індія планує відкрити кордони для туристів
Керівники МВС Індії обговорюють з усіма зацікавленими сторонами ймовірну дату та умови відкриття країни для іноземних туристів.
Першим 5 тисячам туристів можуть вручити безплатні візи в спробі відродити сектори туризму, гостинності та авіації, які постраждали від пандемії COVID-19 з березня 2020 року, коли було оголошено про національний локдаун,
– мовиться у повідомленні.
Ба більше, чиновники очікують, що такі безплатні візи стимулюватимуть туризм.
Коротко про ситуацію з коронавірусом в Індії
- Станом на 18 вересня, у країні встановили національний рекорд з вакцинації проти коронавірусу – за добу в Індії щепили 22 мільйони осіб. Рекорд присвятили 71-річчю глави уряду Нарендрі Моді.
- Перед цим, наприкінці серпня, у країні зросла кількість хворих. Спалах зафіксували у південному штаті Керала після проведення фестивалю за участі кількох тисяч людей.
- До кінця 2021 року в країні планують щепити від COVID-19 понад 1,1 мільярда людей. Щодоби кількість щеплень коливається в середньому – від 5 до 8 мільйонів.