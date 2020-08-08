У берегов островного государства Маврикий, что в Индийском океане, на мель сел танкер MV Wakashio. Тонны топлива вылились в воду, страна объявила чрезвычайную ситуацию и просит Францию о помощи.

Что произошло в Индийском океане

Экипаж с судна уже эвакуировали. Об этом сообщает BBC.

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Известно, что танкер сел на мель на коралловом рифе. Тонны топлива уже вылились в воду и продолжают загрязнять окружающую среду.

Страна просит помощи у Франции

Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот заявил, что у страны нет возможности и опыта для того, чтобы снять судно с мели. Он попросил помощи у Франции, ведь французский остров Реюньон расположен неподалеку.

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Позиция Франции

Французский президент Эмануэль Макрон уже пообещал оказать необходимую поддержку, а владелец судна заявил, что уже борется с разливом топлива.

Франция здесь. Вместе с народом Маврикия. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку, дорогой Джагнот,

– отметил Макрон.

Посольство Франции в Маврикие отдельно заявило, что военный самолет с Реюньона доставит Маврикию оборудование для борьбы с загрязнением.

Le naufrage du #Wakashio représente un danger pour l'île Maurice. Notre pays n’a pas les compétences et l’expertise pour le renflouage des navires échoués, c’est ainsi que j’ai sollicité l’aide de la #France à @EmmanuelMacron. pic.twitter.com/30m2pQzEy4 — Pravind Jugnauth (@PKJugnauth) August 7, 2020

Насколько опасна утечка топлива

В то же время в "Гринпис" уже заявили, что из-за разлива тысячи видов животных рискуют погибнуть из-за загрязнения. Также разлив способен вызвать ужасные последствия для экономики, гуманитарной безопасности и здоровья жителей острова.

Обратите внимание! Маврикий славится своими коралловыми рифами, а туризм играет значительную роль в его экономике.