В Индийском океане на мель сел танкер, тонны топлива вылились в воду: жуткие фото
У берегов островного государства Маврикий, что в Индийском океане, на мель сел танкер MV Wakashio. Тонны топлива вылились в воду, страна объявила чрезвычайную ситуацию и просит Францию о помощи.
Что произошло в Индийском океане
Экипаж с судна уже эвакуировали. Об этом сообщает BBC.
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Известно, что танкер сел на мель на коралловом рифе. Тонны топлива уже вылились в воду и продолжают загрязнять окружающую среду.
Страна просит помощи у Франции
Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот заявил, что у страны нет возможности и опыта для того, чтобы снять судно с мели. Он попросил помощи у Франции, ведь французский остров Реюньон расположен неподалеку.
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Позиция Франции
Французский президент Эмануэль Макрон уже пообещал оказать необходимую поддержку, а владелец судна заявил, что уже борется с разливом топлива.
Франция здесь. Вместе с народом Маврикия. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку, дорогой Джагнот,
– отметил Макрон.
Посольство Франции в Маврикие отдельно заявило, что военный самолет с Реюньона доставит Маврикию оборудование для борьбы с загрязнением.
Насколько опасна утечка топлива
В то же время в "Гринпис" уже заявили, что из-за разлива тысячи видов животных рискуют погибнуть из-за загрязнения. Также разлив способен вызвать ужасные последствия для экономики, гуманитарной безопасности и здоровья жителей острова.
Что известно о танкере?
Судно MV Wakashio принадлежит японской компании, но зарегистрировано в Панаме. Оно ничего не перевозило, но на борту было 4000 тонн топлива. Владелец судна говорит, что из-за плохой погоды и постоянных ударов в течение нескольких дней, правый борт судна был поврежден, и из него начала выливаться мазут.