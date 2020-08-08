В Індійському океані на мілину сів танкер, тонни палива вилилися у воду: моторошні фото
Біля берегів острівної держави Маврикій, що в Індійському океані, на мілину сів танкер MV Wakashio. Тонни палива вилилися у воду, країна оголосила надзвичайну ситуацію і просить Францію про допомогу.
Що сталося в Індійському океані
Екіпаж з судна вже евакуювали. Про це повідомляє BBC.
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Відомо, що танкер сів на мілину на кораловому рифі. Тонни палива вже вилилися у воду та продовжують забруднювати навколишнє середовище.
Країна просить допомоги від Франції
Прем'єр-міністр Маврикію Правінд Джагнот заявив, що в країни немає можливості й досвіду для того, щоб зняти судно з мілини. Він попросив допомоги від Франції, адже французький острів Реюньйон розташований неподалік.
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Позиція Франції
Французький президент Емануель Макрон вже пообіцяла надати необхідну підтримку, а власник судна заявив, що вже бореться з розливом палива.
Франція тут. Разом з народом Маврикію. Ви можете розраховувати на нашу підтримку, дорогий Джагнот,
– зазначив Макрон.
Посольство Франції в Маврикію окремо заявило, що військовий літак з Реюньйона доправить Маврикію обладнання для боротьби з забрудненням.
Наскільки небезпечним є витік палива
Водночас у "Грінпіс" вже заявили, що через розлив тисячі видів тварин ризикують загинути через забруднення. Також розлив здатен спричинити жахливі наслідки для економіки, гуманітарної безпеки та здоров'я жителів острова.