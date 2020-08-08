Біля берегів острівної держави Маврикій, що в Індійському океані, на мілину сів танкер MV Wakashio. Тонни палива вилилися у воду, країна оголосила надзвичайну ситуацію і просить Францію про допомогу.

Що сталося в Індійському океані

Екіпаж з судна вже евакуювали. Про це повідомляє BBC.

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Відомо, що танкер сів на мілину на кораловому рифі. Тонни палива вже вилилися у воду та продовжують забруднювати навколишнє середовище.

Країна просить допомоги від Франції

Прем'єр-міністр Маврикію Правінд Джагнот заявив, що в країни немає можливості й досвіду для того, щоб зняти судно з мілини. Він попросив допомоги від Франції, адже французький острів Реюньйон розташований неподалік.

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Позиція Франції

Французький президент Емануель Макрон вже пообіцяла надати необхідну підтримку, а власник судна заявив, що вже бореться з розливом палива.

Франція тут. Разом з народом Маврикію. Ви можете розраховувати на нашу підтримку, дорогий Джагнот,

– зазначив Макрон.

Посольство Франції в Маврикію окремо заявило, що військовий літак з Реюньйона доправить Маврикію обладнання для боротьби з забрудненням.

Le naufrage du #Wakashio représente un danger pour l'île Maurice. Notre pays n’a pas les compétences et l’expertise pour le renflouage des navires échoués, c’est ainsi que j’ai sollicité l’aide de la #France à @EmmanuelMacron. pic.twitter.com/30m2pQzEy4 — Pravind Jugnauth (@PKJugnauth) August 7, 2020

Наскільки небезпечним є витік палива

Водночас у "Грінпіс" вже заявили, що через розлив тисячі видів тварин ризикують загинути через забруднення. Також розлив здатен спричинити жахливі наслідки для економіки, гуманітарної безпеки та здоров'я жителів острова.

Зверніть увагу! Маврикій славиться своїми кораловими рифами, а туризм відіграє значну роль в його економіці.