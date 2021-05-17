В Индии бушует циклон "Тауктае", в результате которого под проливным дождем и ветром уже погибли 4 человека. Еще более 23 человек считают пропавшими без вести.

По данным местных чиновников, в штате Гуджарат из прибрежных районов эвакуировали около 75 тысяч человек. Синоптики прогнозируют, что порывы ветра там будут достигать от 150 до 160 километров в час.

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Какие последствия повлекла непогода

Сейчас циклон разрушил уже более 50 поселков. Некоторые люди остались без электроэнергии. В то же время в штате Карнатака наводнение затопило некоторые населенные пункты и повредило дома.

В результате непогоды в Гуджарате временно остановят кампанию вакцинации против коронавируса. Больницы, которые госпитализируют пациентов, уже устанавливают системы аварийного электроснабжения.

Справка. Циклон "Тауктае" является первым крупным тропическим штормом в Индии в этом сезоне. Он вызвал обильные дожди, грозы и сильный ветер в нескольких штатах.



Последствия непогоды в Индии / Фото AFP

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