Турецкую провинцию Конья в воскресенье, 9 мая, накрыла песчаная буря. Кроме того, в регионе свирепствовал шторм.

В районе Кула шторм спровоцировал пылевое облако. Оно снизило видимость до нуля. Люди не могли даже увидеть солнце. Это привело к панике.

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Сильный ветер снес здание автовокзала в Джиханбейли, повредив 2 автобуса и 3 автомобиля, которые были припаркованы рядом,

– говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, шторм продолжался около часа.

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