Закрыла солнце: в Турции свирепствовала песчаная буря – видео
Турецкую провинцию Конья в воскресенье, 9 мая, накрыла песчаная буря. Кроме того, в регионе свирепствовал шторм.
Источник:СNN Türk
В районе Кула шторм спровоцировал пылевое облако. Оно снизило видимость до нуля. Люди не могли даже увидеть солнце. Это привело к панике.
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Сильный ветер снес здание автовокзала в Джиханбейли, повредив 2 автобуса и 3 автомобиля, которые были припаркованы рядом,
– говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, шторм продолжался около часа.
Песчаная буря в Турции: смотрите видео
Песчаные бури в мире: последние новости
- Китай 15 марта накрыла сильнейшая песчаная буря за последние 10 лет, которая накрыла Пекин и распространилась на другие провинции и регионы. Из-за непогоды 2 аэропорта Китая отменили около 400 рейсов. В стране даже объявили о желтом уровне опасности.
- В тот же день мощная песчаная буря накрыла Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар и Ирак. Власти предупреждали людей об опасности.
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