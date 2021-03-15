Песчаная непогода охватила несколько государств на Ближнем Востоке и Аравийском полуострове. С пятницы, 12 марта, от мощных бурь страдали Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар и Ирак.

В воздух поднялось очень много песка и пыли – все из-за сильных ветров. Небо в регионе закрасилось в оранжевый цвет, а пейзажи напоминают апокалиптические картины.

Напомним В феврале в США мощный зимний циклон унес жизни 23 человек

Песчаная буря охватила Ближний Восток и Аравийский полуостров

С 12 марта на Ближнем Востоке и в странах Аравийского полуострова продолжаются мощные песчаные бури. Власти предупредили людей об опасной ситуации на дорогах, ведь видимость существенно снизилась.

Волны песка и пыли буквально превратили день в ночь.

На дороги сильные ветры вынесли мусор, поваленные деревья, рекламные щиты.

В Саудовской Аравии ураган сломал десятки телефонных столбов, которые нависли над дорогами.

В некоторых районах заметили перебои с поставкой электроэнергии.

Ради предосторожности всем жителям региона рекомендовали оставаться дома. Особенно тем, кто страдает заболеваниями органов дыхания. А если уж выйти обязательно надо – то следует защищаться масками и респираторами.

Видео господства непогоды из разных регионов опубликовали в сети очевидцы

Начало ожидаемого воздействия ожидаемой пылевой волны на регионы северной Саудовской Аравии и стран Персидского залива # StormCenter

12 марта 2021 г. pic.twitter.com/M1jEgXvKUo - Storm Center (@Storm_centre) 12 марта 2021 г.