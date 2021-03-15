Мощная песчаная буря накрыла ОАЭ и Саудовскую Аравию: видео
Песчаная непогода охватила несколько государств на Ближнем Востоке и Аравийском полуострове. С пятницы, 12 марта, от мощных бурь страдали Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар и Ирак.
Источник:Khaleej Times
В воздух поднялось очень много песка и пыли – все из-за сильных ветров. Небо в регионе закрасилось в оранжевый цвет, а пейзажи напоминают апокалиптические картины.
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Песчаная буря охватила Ближний Восток и Аравийский полуостров
С 12 марта на Ближнем Востоке и в странах Аравийского полуострова продолжаются мощные песчаные бури. Власти предупредили людей об опасной ситуации на дорогах, ведь видимость существенно снизилась.
- Волны песка и пыли буквально превратили день в ночь.
- На дороги сильные ветры вынесли мусор, поваленные деревья, рекламные щиты.
- В Саудовской Аравии ураган сломал десятки телефонных столбов, которые нависли над дорогами.
- В некоторых районах заметили перебои с поставкой электроэнергии.
Ради предосторожности всем жителям региона рекомендовали оставаться дома. Особенно тем, кто страдает заболеваниями органов дыхания. А если уж выйти обязательно надо – то следует защищаться масками и респираторами.
Видео господства непогоды из разных регионов опубликовали в сети очевидцы
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