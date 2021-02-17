В США царит мощный зимний циклон: стихия унесла жизни 23 человек
Зимняя непогода в Соединенных Штатах охватила большую часть страны и вызвала хаос в южных штатах. Стихия унесла жизни по меньшей мере 23 человек.
Источник:The New York Times
Миллионы людей на большей части США, в том числе и на юге страны, попали в жесткие морозные условия.
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Непогода в США: что известно
Больше всего пострадал штат Техас. Там в ночь на 17 февраля более 3 миллионов домов и предприятий остались без электроснабжения.
По меньшей мере 23 человека погибли в четырех штатах, где ледяные дороги создали ужасные условия,
– говорится в сообщении.
Кроме того, из-за непогоды госпитализировали 120 человек. А в некоторых регионах приостановили вакцинацию от коронавируса.
Морозы бьют столетние рекорды
По всей стране зафиксировали более 2 тысяч температурных рекордов за последние десятилетия. Более 20 американских городов сообщили об историческом минимуме на столбиках термометров.
Джо Байден провел совещание с губернаторами пострадавших штатов, среди которых Техас, Луизиана и Кентукки. В Белом доме обещают использовать все ресурсы, чтобы бороться с циклоном.
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