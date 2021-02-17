Зимова негода у Сполучених Штатах охопила більшу частину країни та спричинила хаос у південних штатах. Стихія забрала життя щонайменше 23 людей.

Мільйони людей на більшій частині США, зокрема й на півдні країни, потрапили у жорсткі морозні умови.

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Негода у США: що відомо

Найбільше постраждав штат Техас. Там у ніч на 17 лютого понад 3 мільйони будинків та підприємств залишилися без електропостачання.

Щонайменше 23 людини загинули в чотирьох штатах, де крижані дороги створили жахливі умови,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, через негоду госпіталізували 120 людей. А у деяких регіонах призупинити вакцинацію від коронавірусу.

Морози б'ють столітні рекорди

По всій країні зафіксували понад 2 тисячі температурних рекордів за останні десятиліття. Понад 20 американських міст повідомили про історичний мінімум на стовпчиках термометрів.

Джо Байден провів нараду з губернаторами постраждалих штатів, серед яких Техас, Луїзіана і Кентуккі. У Білому домі обіцяють використовувати всі ресурси, аби боротися з циклоном.

До слова, за даними синоптиків, 17 лютого потепління в країні не очікують. Влада Техасу, де мороз особливо потужний, застерігає, що можливе виникнення крижаних дощів.

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