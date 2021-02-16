Сніг паралізував Афіни: фото та відео негоди в Греції
Греція потерпає від потужного снігопаду. Найскладніша ситуація у Афінах. Тут через несприятливі погодні умови довелось призупинити рух на одній зі ліній метро. Також не їздять автобуси на більшості маршрутів.
Джерело:AP
Скасовано і поромні переправи, відклали багато рейсів з аеропортів.
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До служби порятунку надходять сотні дзвінків
Частина жителів грецької столиці залишились без електропостачання. З ладу вийшли лінії електропередач.
До служби порятунку надійшло 600 дзвінків з проханням допомоги через негоду.
Дзвінки переважно стосуються повалених дерев і визволення людей, які застрягли у своєму транспорті додому. Також ми супроводжували хворих на процедуру діалізу,
– розповів речник пожежної служби Василіс Ватракояніс.
Наразі скасовано і вакцинацію
Наразі в Афінах через коронавірус оголошений локдаун. Влада просить жителів виходити надвір лише за умов крайньої необхідності. Поки не працюють і центри для вакцинації від COVID-19.
Дивіться фото та відео з Греції / Фото Greek City Times та з твіттера:
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