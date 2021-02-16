Греція потерпає від потужного снігопаду. Найскладніша ситуація у Афінах. Тут через несприятливі погодні умови довелось призупинити рух на одній зі ліній метро. Також не їздять автобуси на більшості маршрутів.

Скасовано і поромні переправи, відклали багато рейсів з аеропортів.

Читайте також США накрив зимовий циклон: скасовані рейси, проблеми зі світлом – фото, відео

До служби порятунку надходять сотні дзвінків

Частина жителів грецької столиці залишились без електропостачання. З ладу вийшли лінії електропередач.

До служби порятунку надійшло 600 дзвінків з проханням допомоги через негоду.

Дзвінки переважно стосуються повалених дерев і визволення людей, які застрягли у своєму транспорті додому. Також ми супроводжували хворих на процедуру діалізу,

– розповів речник пожежної служби Василіс Ватракояніс.

Наразі скасовано і вакцинацію

Наразі в Афінах через коронавірус оголошений локдаун. Влада просить жителів виходити надвір лише за умов крайньої необхідності. Поки не працюють і центри для вакцинації від COVID-19.

Цікаво! Така погода зовсім не характерна для Афін. Через різке пониження температури почесні караули евзонів на площі Синтагма одягнули теплі сині накидки. Також через слизьку площу евзонів на зміну привозять спецтранспортом.

Дивіться фото та відео з Греції / Фото Greek City Times та з твіттера:

VIDEO: Snow carpets the Greek capital #Athens on Monday as a cold front hits the country pic.twitter.com/N3NKCCRVBy — AFP News Agency (@AFP) February 15, 2021