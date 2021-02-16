США потрапили у полон потужного циклону. Несприятливі погодні умови – на території, на якій проживають близько 170 мільйонів осіб. Через негоду уже загинули щонайменше 15 людей. Більшість з них стали жертвами ДТП через небезпечну ситуацію на дорогах.

Від негоди постраждали навіть південні штати: їх замело снігом, на автошляхах – ожеледиця.

Тим часом в Україні Негода не відступає: яка ситуація на дорогах і де досі заметіль

Найважча ситуація – у Техасі

Без електропостачання – понад 5 мільйонів американців. Найбільший удар по Техасу – тут без світла залишились станом на 16 лютого – більше ніж 4 мільйони осіб.

Губернатор Техасу викликав на допомогу війська нацгвардії. На території штату відкрили 135 центрів для обігріву.

Штати з найбільшою кількістю відключень електроенергії / Карта Poweroutage

Надзвичайні ситуації у 7 штатах

У третій частині усіх штатів – стовпчики термометрів опустились нижче позначки -20. Про надзвичайні ситуації повідомили рятувальники у 7 штатах: Орегоні, Алабамі, Оклахомі, Міссісіпі, Техасі, Канзасі та Кентуккі.

Найбезпечніше місце зараз – це ваша домівка. Навіть, якщо там немає електроенергії. Перед тим, як ми дочекаємось потепління, температура ще понизиться,

– сказав Франциско Санчез, координатор з ліквідації надзвичайної ситуації у штаті Техас.

Не змогли дістатись місця призначення і пасажири у 5 аеропортах. Скасовано понад 3 тисячі рейсів.

Зверніть увагу! Як повідомляє ABC17, через негоду виникли проблеми із процесом вакцинації. Адже 400 тисяч доз препаратів не змогли доставити у пункти для імунізації. Також деякі пункти просто закрили через снігопад та похолодання. Найбільше проблем – у Техасі, Неваді, Міссурі.

Дивіться відео з негодою у США:

Check out this video of today's winter storm at our office! We've loved seeing your pictures and videos, so feel free to keep sharing them with us. Record cold temperatures are expected to continue the next couple days, so stay warm and safe! #WinterStorm #TXwx #NMwx pic.twitter.com/peB46fbgNP — NWS Midland (@NWSMidland) February 15, 2021