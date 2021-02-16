США попали в плен мощного циклона. Неблагоприятные погодные условия – на территории, на которой проживают около 170 миллионов человек. Из-за непогоды уже погибли по меньшей мере 15 человек. Большинство из них стали жертвами ДТП из-за опасной ситуации на дорогах.

От непогоды пострадали даже южные штаты: их замело снегом, на дорогах – гололедица.

Между тем в Украине Непогода не отступает: какова ситуация на дорогах и где до сих пор метель

Самая тяжелая ситуация – в Техасе

Без электроснабжения – более 5 миллионов американцев. Самый большой удар по Техасу – здесь без света остались по состоянию на 16 февраля – более 4 миллионов человек.

Губернатор Техаса вызвал на помощь войска нацгвардии. На территории штата открыли 135 центров для обогрева.



Штаты с наибольшим количеством отключений электроэнергии / Карта Poweroutage

Чрезвычайные ситуации в 7 штатах

В третьей части всех штатов – столбики термометров опустились ниже отметки -20. О чрезвычайных ситуациях сообщили спасатели в 7 штатах: Орегоне, Алабаме, Оклахоме, Миссисипи, Техасе, Канзасе и Кентукки.

Самое безопасное место сейчас – это ваш дом. Даже, если там нет электроэнергии. Перед тем, как мы дождемся потепления, температура еще понизится,

– сказал Франциско Санчез, координатор по ликвидации чрезвычайной ситуации в штате Техас.

Не смогли добраться к месту назначения и пассажиры в 5 аэропортах. Отменены более 3 тысяч рейсов.

Обратите внимание! Как сообщает ABC17, из-за непогоды возникли проблемы с процессом вакцинации. Ведь 400 тысяч доз препаратов не смогли доставить в пункты для иммунизации. Также некоторые пункты просто закрыли из-за снегопада и похолодания. Больше всего проблем – в Техасе, Неваде, Миссури.

Смотрите видео с непогодой в США:

Check out this video of today's winter storm at our office! We've loved seeing your pictures and videos, so feel free to keep sharing them with us. Record cold temperatures are expected to continue the next couple days, so stay warm and safe! #WinterStorm #TXwx #NMwx pic.twitter.com/peB46fbgNP — NWS Midland (@NWSMidland) February 15, 2021