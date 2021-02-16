США накрыл зимний циклон: отменены рейсы, проблемы со светом – фото, видео
США попали в плен мощного циклона. Неблагоприятные погодные условия – на территории, на которой проживают около 170 миллионов человек. Из-за непогоды уже погибли по меньшей мере 15 человек. Большинство из них стали жертвами ДТП из-за опасной ситуации на дорогах.
Источник:CNN
От непогоды пострадали даже южные штаты: их замело снегом, на дорогах – гололедица.
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Самая тяжелая ситуация – в Техасе
Без электроснабжения – более 5 миллионов американцев. Самый большой удар по Техасу – здесь без света остались по состоянию на 16 февраля – более 4 миллионов человек.
Губернатор Техаса вызвал на помощь войска нацгвардии. На территории штата открыли 135 центров для обогрева.
Штаты с наибольшим количеством отключений электроэнергии / Карта Poweroutage
Чрезвычайные ситуации в 7 штатах
В третьей части всех штатов – столбики термометров опустились ниже отметки -20. О чрезвычайных ситуациях сообщили спасатели в 7 штатах: Орегоне, Алабаме, Оклахоме, Миссисипи, Техасе, Канзасе и Кентукки.
Самое безопасное место сейчас – это ваш дом. Даже, если там нет электроэнергии. Перед тем, как мы дождемся потепления, температура еще понизится,
– сказал Франциско Санчез, координатор по ликвидации чрезвычайной ситуации в штате Техас.
Не смогли добраться к месту назначения и пассажиры в 5 аэропортах. Отменены более 3 тысяч рейсов.
Смотрите видео с непогодой в США:
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