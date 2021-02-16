Греция страдает от мощного снегопада. Самая сложная ситуация в Афинах. Здесь из-за неблагоприятных погодных условий пришлось приостановить движение на одной из линий метро. Также не ездят автобусы на большинстве маршрутов.

Отменены и паромные переправы, отложили много рейсов из аэропортов.

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В службу спасения поступают сотни звонков

Часть жителей греческой столицы остались без электроснабжения. Из строя вышли линии электропередач.

В службу спасения поступило 600 звонков с просьбой о помощи из-за непогоды.

Звонки в основном касаются поваленных деревьев и освобождения людей, которые застряли в своем транспорте домой. Также мы сопровождали больных на процедуру диализа,

– рассказал представитель пожарной службы Василис Ватракоянис.

Сейчас отменена и вакцинация

Сейчас в Афинах из-за коронавируса объявлен локдаун. Власти просят жителей выходить на улицу только в условиях крайней необходимости. Пока не работают и центры для вакцинации от COVID-19.

Интересно! Такая погода совсем не характерна для Афин. Из-за резкого понижения температуры почетные караулы Эвзоны на площади Синтагма надели теплые синие накидки. Также из-за скользкой площади Эвзоны на смену привозят спецтранспортом.

Смотрите фото и видео из Греции / Фото Greek City Times и из твиттера:

VIDEO: Snow carpets the Greek capital #Athens on Monday as a cold front hits the country pic.twitter.com/N3NKCCRVBy — AFP News Agency (@AFP) February 15, 2021