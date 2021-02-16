Снег парализовал Афины: фото и видео непогоды в Греции
Греция страдает от мощного снегопада. Самая сложная ситуация в Афинах. Здесь из-за неблагоприятных погодных условий пришлось приостановить движение на одной из линий метро. Также не ездят автобусы на большинстве маршрутов.
Источник:AP
Отменены и паромные переправы, отложили много рейсов из аэропортов.
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В службу спасения поступают сотни звонков
Часть жителей греческой столицы остались без электроснабжения. Из строя вышли линии электропередач.
В службу спасения поступило 600 звонков с просьбой о помощи из-за непогоды.
Звонки в основном касаются поваленных деревьев и освобождения людей, которые застряли в своем транспорте домой. Также мы сопровождали больных на процедуру диализа,
– рассказал представитель пожарной службы Василис Ватракоянис.
Сейчас отменена и вакцинация
Сейчас в Афинах из-за коронавируса объявлен локдаун. Власти просят жителей выходить на улицу только в условиях крайней необходимости. Пока не работают и центры для вакцинации от COVID-19.
Смотрите фото и видео из Греции / Фото Greek City Times и из твиттера:
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