Піщана негода охопила кілька держав на Близькому Сході та Аравійському півострові. З п'ятниці, 12 березня, від потужних бур потерпали Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт, Катар і Ірак.

У повітря підійнялося дуже багато піску та пилу – все через сильні вітри. Небо у регіоні зафарбувалося у помаранчевий колір, а пейзажі нагадують апокаліптичні картини.

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Піщана буря охопила Близький Схід та Аравійський півострів

З 12 березня на Близькому Сході й у країнах Аравійського півострова тривають потужні піщані бурі. Влада попередила людей про небезпечну ситуацію на дорогах, адже видимість істотно знизилася.

Хвилі піску й пилу буквально перетворили день на ніч.

На дороги сильні вітри повиносили сміття, повалені дерева, рекламні щити.

У Саудівській Аравії ураган зламав десятки телефонних стовпів, які нависли над дорогами.

У деяких районах помітили перебої з постачанням електроенергії.

Заради обережності усім мешканцям регіону рекомендували залишатися вдома. Особливо тим, хто страждає на захворювання органів дихання. А якщо вже вийти обов'язково треба – то слід захищатися масками й респіраторами.

Відео панування негоди з різних регіонів опублікували у мережі очевидці

رياح شديدة وموجات غبار كثيفة على #جبة شمال #حائل أدت إلى سقوط اعمدة الإنارة والكهرباء.



عبر:

عبد الرحمن العلي pic.twitter.com/FxShVuQpmk — العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) March 12, 2021

بداية تأثير موجة الغبار المتوقعه على مناطق شمال السعودية ودول الخليج #مركز_العاصفة

١٢ مارس ٢٠٢١ pic.twitter.com/M1jEgXvKUo — مركز العاصفة (@Storm_centre) March 12, 2021

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