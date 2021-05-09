Турецьку провінцію Конья у неділю, 9 травня, накрила піщана буря. Окрім того, у регіоні лютував шторм.

У районі Кула шторм спровокував пилову хмару. Вона знизила видимість до нуля. Люди не могли навіть побачити сонце. Це призвело до паніки.

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Сильний вітер зніс будівлю автовокзалу в Джіханбейлі, пошкодивши 2 автобуси та 3 автомобілі, які були припарковані поблизу,

– мовиться у повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, шторм тривав приблизно годину.

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