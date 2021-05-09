Закрила сонце: у Туреччині лютувала піщана буря – відео
Турецьку провінцію Конья у неділю, 9 травня, накрила піщана буря. Окрім того, у регіоні лютував шторм.
Джерело:СNN Türk
У районі Кула шторм спровокував пилову хмару. Вона знизила видимість до нуля. Люди не могли навіть побачити сонце. Це призвело до паніки.
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Сильний вітер зніс будівлю автовокзалу в Джіханбейлі, пошкодивши 2 автобуси та 3 автомобілі, які були припарковані поблизу,
– мовиться у повідомленні.
За даними місцевих ЗМІ, шторм тривав приблизно годину.
Піщана буря у Туреччині: дивіться відео
Піщані бурі у світі: останні новини
- Китай 15 березня накрила найсильніша піщана буря за останні 10 років, яка накрила Пекін та розповсюдилася на інші провінції та регіони. Через негоду 2 аеропортів Китаю скасували приблизно 400 рейсів. У країні навіть оголосили про жовтий рівень небезпеки.
- Того ж дня потужна піщана буря накрила Саудівську Аравію, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт, Катар і Ірак. Влада попереджала людей про небезпеку.
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