Піщана буря 15 березня накрила Пекін та розповсюджується й на інші провінції та регіони. Два аеропорти китайської столиці скасували приблизно 400 авіарейсів.

За прогнозами метеорологів, буря торкнеться регіонів від північно-західного Синьцзян-Уйгурського автономного району до північно-східної провінції Хейлунцзян на кордоні з Росією.

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Піщана буря накрила Китай

Через стихію у Китаї оголосили жовтий рівень небезпеки. Піщана буря, яка вирує в північній частині країни, стала найпотужнішою за останнє десятиліття.

Вранці 15 березня у Пекін та інших населені пункти прийшли сильні вітри. За даними вчених, концентрація дрібних твердих частинок в повітрі в 160 разів перевищує норму, встановлену ВООЗ. Все навколо набуло жовтого кольору.

Аеропорти в Пекіні через погодні умови скасували понад 400 авіарейсів.

Наслідки стихії

Наразі інформації про потерпілих чи загиблих немає. Однак понад 80 людей вважають зниклими безвісти.

Нагадаємо, днями піщана негода охопила кілька держав на Близькому Сході та Аравійському півострові. Від п'ятниці, 12 березня, від потужних бур потерпали Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт, Катар і Ірак.

Beijing, China enveloped with 'most intense sandstorm' in a decade



China’s capital and a wide swath of the country’s north were enveloped Monday in the worst sandstorm in a decade, leading to the cancelation of hundreds of flights (Wire photos) | via @AP pic.twitter.com/jdf5os6WCS — The Philippine Star (@PhilippineStar) March 15, 2021

Dangerous conditons in Beijing, China as major sandstorm (largest in at least 10 years) causes huge disruption today.



Via @shen_shiwei pic.twitter.com/YZ14PtKDlU — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) March 15, 2021