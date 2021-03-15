США накрили потужні хуртовини: скасували понад 2 тисячі авіарейсів
Сильна снігова буря накрила центральну частину США 14 березня. Через потужні заметілі у штаті Колорадо скасували понад 2 тисяч рейсів.
Джерело:ABC News
Центральні штати охопив шторм у вигляді снігу, граду та проливного дощу.
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Негода у США
Стихія завдала удару таким штатам: Міссурі, Канзас, Небраска. Там шторм спровокував повені. Також сильний снігопад і дощ протягом усього дня йшли в Колорадо, Вайомінгу і Південній Дакоті.
У Колорадо через заметілі скасували понад 2 тисяч рейсів. Крім того, негода спричинила перебої в електромережі.
У деяких штатах північного сходу США випало приблизно 70 сантиметрів опадів.
Синоптики попереджають, що негода посуне на схід. А починаючи з 16 – 17 березня, торнадо і град будуть вирувати і на півдні США.
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