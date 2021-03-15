Сильна снігова буря накрила центральну частину США 14 березня. Через потужні заметілі у штаті Колорадо скасували понад 2 тисяч рейсів.

Центральні штати охопив шторм у вигляді снігу, граду та проливного дощу.

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Негода у США

Стихія завдала удару таким штатам: Міссурі, Канзас, Небраска. Там шторм спровокував повені. Також сильний снігопад і дощ протягом усього дня йшли в Колорадо, Вайомінгу і Південній Дакоті.

У Колорадо через заметілі скасували понад 2 тисяч рейсів. Крім того, негода спричинила перебої в електромережі.

У деяких штатах північного сходу США випало приблизно 70 сантиметрів опадів.

Синоптики попереджають, що негода посуне на схід. А починаючи з 16 – 17 березня, торнадо і град будуть вирувати і на півдні США.

Зверніть увагу! Натомість кілька держав на Близькому Сході та Аравійському півострові охопила піщана негода. З п'ятниці, 12 березня, від потужних бур потерпали Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт, Катар і Ірак.

Halfway through this massive snow storm in Colorado



At about a foot 1/2 of snow right now. Expecting 3-4 feet pic.twitter.com/0ewbfQkuPw — JoshOG (@JoshOG) March 14, 2021