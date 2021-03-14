У Казахстані почали розшифровувати бортовий самописець військового літака Ан-26. Він розбився при посадці в аеропорту в Алмати 13 березня.

Комісія зараз перебуває на місці аварії. Чорні скриньки вже вилучили. До речі У Казахстані розбився військовий літак: є загиблі – відео Самописці розшифровують, тож результати обіцяють оприлюднити згодом. Що відомо про рідних загиблих Наразі з рідними загиблих працюють психологи. Крім того, медичну допомогу надають фахівці госпіталю комітету в Алмати. Родичам і близьким мають надати необхідну матеріальну допомогу для організації похорону. Авіакатастрофа в Алмати: що відомо Військовий літак летів в Алмати з міста Нур-Султан і розбився при посадці. Спочатку зв'язок з пілотами зник, а потім літак загорівся.

Пожежу вдалось погасити, однак літак розколовся на частини.

На борту перебувало 6 людей. На жаль, 4 загинули. Ще 2 постраждали, їх госпіталізували. Зверніть увагу! Схожа авіакатастрофа сталась у Туреччині на початку березня. Там впав військовий вертоліт сухопутних військ, це сталось незадовго після вильоту. 9 солдатів загинули. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений KRIS_P_TALGAR (@kris_p_talgar)