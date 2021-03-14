Авиакатастрофа в Казахстане: расшифровывают черные ящики
В Казахстане начали расшифровывать бортовой самописец военного самолета Ан-26. Он разбился при посадке в аэропорту в Алматы 13 марта.
Источник:Комитет нацбезопасности Казахстана
Комиссия сейчас находится на месте аварии. Черные ящики уже изъяли.
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Самописцы расшифровывают, поэтому результаты обещают обнародовать позже.
Что известно о родных погибших
Сейчас с родными погибших работают психологи. Кроме того, медицинскую помощь оказывают специалисты госпиталя комитета в Алматы.
Родственникам и близким должны предоставить необходимую материальную помощь для организации похорон.
Авиакатастрофа в Алматы: что известно
- Военный самолет летел в Алматы из города Нур-Султан и разбился при посадке. Сначала связь с пилотами пропала, а потом самолет загорелся.
- Пожар удалось погасить, однако самолет раскололся на части.
- На борту находились 6 человек. К сожалению, 4 погибли. Еще 2 пострадали, их госпитализировали.
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