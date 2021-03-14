В Казахстане начали расшифровывать бортовой самописец военного самолета Ан-26. Он разбился при посадке в аэропорту в Алматы 13 марта.

Комиссия сейчас находится на месте аварии. Черные ящики уже изъяли. Кстати В Казахстане разбился военный самолет: есть погибшие – видео Самописцы расшифровывают, поэтому результаты обещают обнародовать позже. Что известно о родных погибших Сейчас с родными погибших работают психологи. Кроме того, медицинскую помощь оказывают специалисты госпиталя комитета в Алматы. Родственникам и близким должны предоставить необходимую материальную помощь для организации похорон. Авиакатастрофа в Алматы: что известно Военный самолет летел в Алматы из города Нур-Султан и разбился при посадке. Сначала связь с пилотами пропала, а потом самолет загорелся.

Пожар удалось погасить, однако самолет раскололся на части.

На борту находились 6 человек. К сожалению, 4 погибли. Еще 2 пострадали, их госпитализировали. Обратите внимание! Похожая авиакатастрофа произошла в Турции в начале марта. Там упал военный вертолет сухопутных войск, это произошло вскоре после вылета. 9 солдат погибли. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений KRIS_P_TALGAR (@kris_p_talgar)