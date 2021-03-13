В Казахстане разбился военный самолет: есть погибшие – видео
В аэропорту города Алматы 13 марта разбился военный самолет Ан-26. На борту находились 6 человек. По предварительной информации, есть жертвы.
Источник:Meduza
Погибли 4 человека, еще 2 забрали в больницу.
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Как произошла авиакатастрофа
Самолет летел из города Нур-Султан и разбился при посадке. Как сообщает SputnikKZ, на борту пропала связь, а затем самолет загорелся.
На видео, опубликованных в сети, видны огромные клубы дыма. Впоследствии пожар потушен. Правда, самолет был расколот на части.
Пока неизвестно, в каком состоянии находятся пострадавшие.
Другие недавние авиакатастрофы: что известно
- В Турции в начале марта упал военный вертолет сухопутных войск. Авария произошла вскоре после вылета на востоке страны. В результате 9 солдат погибли.
- В конце февраля в США в штате Джорджия произошла авиакатастрофа. Упал самолет, 3 человека погибли. Важно, что часть крыла попала в спальню передвижного дома, где были люди. К счастью, никто из них не пострадал. Однако эвакуацию пришлось проводить.
- В Нигерии 21 февраля разбился военный самолет King Air 350. Очевидцы рассказали, что борт полностью сгорел. В самолете были 7 человек, все погибли.
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