В аэропорту города Алматы 13 марта разбился военный самолет Ан-26. На борту находились 6 человек. По предварительной информации, есть жертвы.

Погибли 4 человека, еще 2 забрали в больницу.

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Как произошла авиакатастрофа

Самолет летел из города Нур-Султан и разбился при посадке. Как сообщает SputnikKZ, на борту пропала связь, а затем самолет загорелся.

На видео, опубликованных в сети, видны огромные клубы дыма. Впоследствии пожар потушен. Правда, самолет был расколот на части.

Пока неизвестно, в каком состоянии находятся пострадавшие.