В ЦАР разбился вертолет с раненым российским вагнеровцем: фото
В Центральноафриканской Республике 2 российских наемника получили ранения. Вертолет, который транспортировал одного из пострадавших, потерпел крушение.
Источник:Интерфакс
В ЮАР ранили 2 наемников группировки ЧВК "Вагнер". Их должны были эвакуировать на вертолетах.
Читайте также Повстанцы в ЦАР ликвидировали нескольких вагнеровцев, еще один – в плену, – СМИ
Авария вертолета с раненым вагнеровцем
Сначала раненых транспортировали на базу. Оттуда вертолет забрал пострадавшего, которому требовалась медицинская помощь.
Однако в больницу вертолет не долетел, потерпев аварию. Люди, которые находились на борту, остались живы.
Раненого россиянина и летчика вертолета эвакуировали военным конвоем до ближайшего аэродрома, а потом – самолетом в Банги (столица ЦАР).
Поделиться новостью