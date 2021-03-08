В Центральноафриканской Республике 2 российских наемника получили ранения. Вертолет, который транспортировал одного из пострадавших, потерпел крушение.

В ЮАР ранили 2 наемников группировки ЧВК "Вагнер". Их должны были эвакуировать на вертолетах.

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Авария вертолета с раненым вагнеровцем

Сначала раненых транспортировали на базу. Оттуда вертолет забрал пострадавшего, которому требовалась медицинская помощь.

Однако в больницу вертолет не долетел, потерпев аварию. Люди, которые находились на борту, остались живы.

Раненого россиянина и летчика вертолета эвакуировали военным конвоем до ближайшего аэродрома, а потом – самолетом в Банги (столица ЦАР).

Справка. 21 августа 2018 года Россия и ЦАР подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. С тех пор на территории Центральноафриканской Республики находятся российские военные.