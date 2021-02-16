Повстанцы в ЦАР ликвидировали нескольких вагнеровцев, еще один – в плену, – СМИ
В Центральноафриканской республике местные повстанцы сообщили об убийстве нескольких наемников группировки ЧВК "Вагнер". Еще один вагнеровец вроде оказался в плену.
Источник:Corbeau News
Издание пишет, что боевое столкновение в одном из сел на юго-западе ЦАР случилось еще 10 февраля. Однако о нем стало известно только сейчас.
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Что известно о возможной ликвидации вагнеровцев
Представитель повстанцев из антиправительственной группировки "Коалиция патриотов за перемены" заявил об убитых и пленных.
Мы взяли в заложники российского наемника и убили еще нескольких. Мы также уничтожили их грузовик, – отметил повстанец.
По информации источника, вагнеровцы вместе с солдатами Вооруженных сил страны провели операцию по демонтажу незаконного ограждения, сооруженного повстанцами. В результате произошел бой, во время которого и убили российских наемников.
Власти России пока никак не прокомментировали информацию о ликвидации своих наемников в ЦАР.
Вагнеровцы в Беларуси: коротко
- В конце июля 2020 года возле Минска задержали 33 российских граждан. Власти Беларуси заявили, что подозревают их в подготовке беспорядков накануне выборов.
- Украина просила Александра Лукашенко вернуть ей часть вагнеровцев, ведь они воевали на Донбассе на стороне оккупантов. Однако их отпустили в Россию.
- Впоследствии украинские журналисты Янина Соколова и Юрий Бутусов обнародовали информацию, что данные о спецоперации СБУ "слили" в Офисе Президента.
- В ОП такие обвинения назвали выдумками. В то же время ГБР вызвало журналистов на допрос из-за опубликованной ими информации.
- Расследование дела будет проводить группа Bellingcat.
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