В Центральноафриканской республике местные повстанцы сообщили об убийстве нескольких наемников группировки ЧВК "Вагнер". Еще один вагнеровец вроде оказался в плену.

Издание пишет, что боевое столкновение в одном из сел на юго-западе ЦАР случилось еще 10 февраля. Однако о нем стало известно только сейчас.

Читайте также Спецоперация с вагнеровцами: как все будет развиваться дальше и какие могут быть последствия

Что известно о возможной ликвидации вагнеровцев

Представитель повстанцев из антиправительственной группировки "Коалиция патриотов за перемены" заявил об убитых и пленных.

Мы взяли в заложники российского наемника и убили еще нескольких. Мы также уничтожили их грузовик, – отметил повстанец.

По информации источника, вагнеровцы вместе с солдатами Вооруженных сил страны провели операцию по демонтажу незаконного ограждения, сооруженного повстанцами. В результате произошел бой, во время которого и убили российских наемников.

Власти России пока никак не прокомментировали информацию о ликвидации своих наемников в ЦАР.

Вагнеровцы в Беларуси: коротко