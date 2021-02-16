У Центральноафриканській республіці місцеві повстанці повідомили про вбивство кількох найманців угрупування ПВК "Вагнер". Ще один вагнерівець начебто опинився у полоні.

Видання пише, що бойове зіткнення в одному з сіл на південному заході ЦАР трапилося ще 10 лютого. Однак про нього стало відомо лише тепер.

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Що відомо про ймовірну ліквідацію вагнерівців

Представник повстанців з антиурядового угруповання "Коаліція патріотів за зміни" заявив про вбитих та полонених.

Ми взяли в заручники російського найманця та вбили ще кількох. Ми також знищили їх вантажівку, – зазначив повстанець.

За інформацією джерела, вагнерівці разом з солдатами Збройних сил країни провели операцію з демонтажу незаконної огорожі, спорудженого повстанцями. У результаті стався бій, під час якого й вбили російських найманців.

Влада Росії наразі ніяк не прокоментувала інформацію про ліквідацію своїх найманців у ЦАР.

Вагнерівці в Білорусі: коротко