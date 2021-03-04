В Турции разбился военный вертолет: девять погибших
Девять солдат погибли и четверо других пострадавших в Турции. Военный вертолет сухопутных войск упал вскоре после вылета на востоке страны.
Источник:сайт Министерства обороны Турции
Вертолет Сухопутных войск примерно в 13:55 вылетел из города Бингель в Татван. Примерно через полчаса связь с экипажем была потеряна.
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Авария вертолета в Турции
Сразу после того, как вертолет перестал контактировать с диспетчерами, начались поисковые работы с беспилотниками, самолетами CN-235 и вертолетом.
В результате поисков было установлено, что вертолет поврежден случайно. Конкретной информации, как это произошло, в министерстве обороны Турции не сообщают.
На месте выяснилось: 9 военных погибли, еще четыре получили ранения. Их доставляют в больницу.
Медики на месте происшествия / Фото "Анадолу"
Причины падения самолета и погибшие
Местные издания тем временем сообщают: вертолет мог упасть из-за непогоды или технической неисправности.
Одной из жертв катастрофы стал командующий сухопутных войск Турции в Анкаре генерал Осман Эрбаш. Об этом сообщил глава регионального отделения Партии национального движения в Анкаре Семих Ишиквер.
В аварии погиб высокопоставленный военный Осман Эрбаш / Фото IHA
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