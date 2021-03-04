Девять солдат погибли и четверо других пострадавших в Турции. Военный вертолет сухопутных войск упал вскоре после вылета на востоке страны.

Вертолет Сухопутных войск примерно в 13:55 вылетел из города Бингель в Татван. Примерно через полчаса связь с экипажем была потеряна.

Кстати В ГБР сообщили, когда завершат следствие по крушению под Чугуевом

Авария вертолета в Турции

Сразу после того, как вертолет перестал контактировать с диспетчерами, начались поисковые работы с беспилотниками, самолетами CN-235 и вертолетом.

В результате поисков было установлено, что вертолет поврежден случайно. Конкретной информации, как это произошло, в министерстве обороны Турции не сообщают.

На месте выяснилось: 9 военных погибли, еще четыре получили ранения. Их доставляют в больницу.



Медики на месте происшествия / Фото "Анадолу"

Причины падения самолета и погибшие

Местные издания тем временем сообщают: вертолет мог упасть из-за непогоды или технической неисправности.

Одной из жертв катастрофы стал командующий сухопутных войск Турции в Анкаре генерал Осман Эрбаш. Об этом сообщил глава регионального отделения Партии национального движения в Анкаре Семих Ишиквер.



В аварии погиб высокопоставленный военный Осман Эрбаш / Фото IHA