У Туреччині розбився військовий вертоліт: дев'ять загиблих
Дев'ять солдатів загинули та четверо інших постраждали у Туреччині. Військовий вертоліт сухопутних військ впав незадовго після вильоту на сході країни.
Джерело:сайт Міністерства оборони Туреччини
Вертоліт сухопутних військ приблизно о 13:55 вилетів з міста Бінгель в Татван. Приблизно через пів години зв'язок з екіпажем був втрачений.
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Одразу після того, як вертольот перестав контактувати з диспетчерами, розпочали пошукові роботи з безпілотниками, літаками CN-235 та вертольотом.
В результаті пошуків було встановлено, що вертоліт пошкоджений випадково. Однак конкретнішої інформації, як саме це сталося, у міністерстві оборони Туреччини не повідомляють.
На місці виявилося: 9 військових загинули, ще чотири отримали поранення. Наразі їх доправляють у лікарню.
Медики на місці події / Фото "Анадолу"
Причини падіння літака і загиблі
Місцеві видання тим часом повідомляють: вертоліт міг впасти через негоду чи технічні несправності.
Однією з жертв катастрофи став командувач сухопутних військ Туреччини в Анкарі генерал Осман Ербаш. Про це повідомив глава регіонального відділення Партії національного руху в Анкарі Семіх Ішиквер.
В аварії загинув високопосадовець Осман Ербаш / Фото IHA
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