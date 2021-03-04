Дев'ять солдатів загинули та четверо інших постраждали у Туреччині. Військовий вертоліт сухопутних військ впав незадовго після вильоту на сході країни.

Вертоліт сухопутних військ приблизно о 13:55 вилетів з міста Бінгель в Татван. Приблизно через пів години зв'язок з екіпажем був втрачений.

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Аварія гелікоптера у Туреччині

Одразу після того, як вертольот перестав контактувати з диспетчерами, розпочали пошукові роботи з безпілотниками, літаками CN-235 та вертольотом.

В результаті пошуків було встановлено, що вертоліт пошкоджений випадково. Однак конкретнішої інформації, як саме це сталося, у міністерстві оборони Туреччини не повідомляють.

На місці виявилося: 9 військових загинули, ще чотири отримали поранення. Наразі їх доправляють у лікарню.



Медики на місці події / Фото "Анадолу"

Причини падіння літака і загиблі

Місцеві видання тим часом повідомляють: вертоліт міг впасти через негоду чи технічні несправності.

Однією з жертв катастрофи став командувач сухопутних військ Туреччини в Анкарі генерал Осман Ербаш. Про це повідомив глава регіонального відділення Партії національного руху в Анкарі Семіх Ішиквер.



В аварії загинув високопосадовець Осман Ербаш / Фото IHA