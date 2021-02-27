В США разбился самолет: 3 человека погибли, местных жителей эвакуировали – фото, видео
В американском штате Джорджия 26 февраля произошла авиакатастрофа. В результате трагического инцидента по меньшей мере 3 человека погибли, нескольких – пришлось эвакуировать.
Источник:WSB-TV
Самолет разбился в округе Холл вечером 26 февраля. Одномоторный лайнер вылетел из аэропорта в Хэйнсвилле и направлялся в Дейтон-Бич, в штате Флорида.
Читайте также В Нигерии разбился военный самолет: есть погибшие – видео
Крушение самолета в США
Катастрофа произошла вскоре после взлета. Пилот пытался развернуть самолет, но не смог это сделать. Очевидцы рассказали, что слышали звук, а тогда самолет врезался в дерево.
Местные спасатели первыми прибыли на место происшествия. Там они обнаружили тела 3 погибших.
Часть крыла попала в спальню передвижного дома, где ужинали 3 – 4 человека. К счастью, никто из них не пострадал.
Из-за утечки топлива пришлось эвакуировать жильцов дома, расположенного рядом с местом аварии. Сейчас работники Красного Креста работают с семьей для поиска временного жилья.
Полет выполняли в облачную погоду. Однако пока неизвестно, именно она ли вызвала катастрофу.
В США разбился самолет: смотрите видео
Крушение самолета произошло возле Хэйнсвилля: смотрите карту
Поделиться новостью