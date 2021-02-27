В американском штате Джорджия 26 февраля произошла авиакатастрофа. В результате трагического инцидента по меньшей мере 3 человека погибли, нескольких – пришлось эвакуировать.

Самолет разбился в округе Холл вечером 26 февраля. Одномоторный лайнер вылетел из аэропорта в Хэйнсвилле и направлялся в Дейтон-Бич, в штате Флорида.

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Крушение самолета в США

Катастрофа произошла вскоре после взлета. Пилот пытался развернуть самолет, но не смог это сделать. Очевидцы рассказали, что слышали звук, а тогда самолет врезался в дерево.

Местные спасатели первыми прибыли на место происшествия. Там они обнаружили тела 3 погибших.

Часть крыла попала в спальню передвижного дома, где ужинали 3 – 4 человека. К счастью, никто из них не пострадал.

Из-за утечки топлива пришлось эвакуировать жильцов дома, расположенного рядом с местом аварии. Сейчас работники Красного Креста работают с семьей для поиска временного жилья.

Полет выполняли в облачную погоду. Однако пока неизвестно, именно она ли вызвала катастрофу.

Three killed in plane crash in #Gainesville, #Georgia. The plane was enroute to Florida. https://t.co/TlIgfjMfRR — Cody Alcorn (@CodyAlcorn) February 27, 2021

В США разбился самолет: смотрите видео

3 dead in small plane crash in northeast #Georgia

pic.twitter.com/pNHaZmLiKb — Anon Candanga EN (@anon_candanga) February 27, 2021

Крушение самолета произошло возле Хэйнсвилля: смотрите карту