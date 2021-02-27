В американському штаті Джорджія 26 лютого сталася авіакатастрофа. У результаті трагічного інциденту щонайменше 3 людини загинули, кількох – довелося евакуювати.

Літак розбився в окрузі Холл ввечері 26 лютого. Одномоторний лайнер вилетів з аеропорту в Гейнсвіллі та прямував до Дейтон-Біч, що у штаті Флорида.

Читайте також У Нігерії розбився військовий літак: є загиблі – відео

Аварія літака у США

Катастрофа сталася невдовзі після зльоту. Пілот намагався розвернути літак, але не зміг це зробити. Очевидці розповіли, що чули звук, а тоді літак врізався у дерево.

Місцеві рятувальники першими прибули на місце події. Там вони виявили тіла 3 загиблих.

Частина крила потрапила у спальню пересувного будинку, де вечеряли 3 – 4 людини. На щастя, ніхто з них не постраждав.

Через витік палива довелося евакуювати мешканців будинку, розташованого поруч з місцем аварії. Наразі працівники Червоного Хреста працюють з родиною для пошуку тимчасового житла.

Політ виконували у хмарну погоду. Однак наразі невідомо, чи саме вона спричинила катастрофу.

Three killed in plane crash in #Gainesville, #Georgia. The plane was enroute to Florida. https://t.co/TlIgfjMfRR — Cody Alcorn (@CodyAlcorn) February 27, 2021

У США розбився літак: дивіться відео

3 dead in small plane crash in northeast #Georgia

pic.twitter.com/pNHaZmLiKb — Anon Candanga EN (@anon_candanga) February 27, 2021

Аварія літака сталася біля Гейнсвілля: дивіться карту