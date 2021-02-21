У Нігерії 21 лютого розбився військовий літак King Air 350. Катастрофа сталася поблизу аеропорту столиці Абуджі. За словами очевидців, борт повністю згорів.

Члени екіпажу подали сигнал про те, що у літака відмовив двигун. Пілоту вдалось відвести повітряне судно від жилих районів після чого воно впало у полі. Про це повідомив глава авіації Нігерії Хаді Сіріка у твітері.

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Місцеві ЗМІ стверджують, що на борту перебували 8 людей – усі вони загинули.

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