У Нігерії внаслідок жорстокого терористичного нападу загинула одна особа та кілька були поранені. Бойовики 17 лютого атакували державний коледж-інтернат у громаді Кагара, що в штаті Нігер.

Близько другої години ночі озброєна група людей увірвалася до навчального закладу та викрала десятки учнів і викладачів. Бандити були одягнені у військову форму.

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Кількість викрадених невідома

Представник місцевої влади зазначив, що наразі невідомо кількість викрадених людей. За його словами, кільком дітям та дорослим вдалося втекти.

Зі свого боку, один жителів Кагари Абубакар Мохаммед розповів, що бачив, як вранці поліція виймала мертве тіло учня з гуртожитку.

Вони (нападники – 24 канал) змусили співробітників відвести їх у гуртожиток до дітей. Там викрали учнів разом із деякими співробітниками. Вони вбили одного зі школярів у гуртожитку. Його тіло зараз перебуває у поліцейському відділку Кагари,

– сказав чоловік.

Місцевих жителів попереджали про напад

Абубакар Мохаммед додав, що ввечері місцеві жителі отримали інформацію про те, що бойовики наближаються до Кагари. Однак люди не знали, де саме нападуть бандити.

Зверніть увагу! На півночі Нігерії діє терористичне угрупування "Боко Харам", яке оголосило себе частиною "Ісламської держави".

Громада Кагара у Нігерії: карта